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Bakan Varank Alman Mennekes şirketini Türkiye'ye davet etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ziyaret ettiği Alman Mennekes şirketinin yetkililerini üretim için Türkiye’ye davet etti.

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Bakan Varank Alman Mennekes şirketini Türkiyeye davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretine eşlik eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya’nın endüstriyel ürünler konusunda önde gelen şirketlerinden Mennekes’i ziyaret ederek, şirketin geliştirdiği elektrikli araç şarj ve şehir entegrasyonları sistemleri hakkında bilgi aldı.

Türkiye pazarına yönelik bilgi vererek, Alman şirketi yatırım için davet eden Varank, Türkiye’nin büyüyen nüfusunun yanı sıra Yakın Doğu ve Orta Doğu'daki ihracat pazarlarına açılan bir kapı olarak stratejik coğrafi konumu nedeniyle, cazip fırsatlar sunulduğunu vurguladı.

Almanya’nın küçük bir kasabası olan Kirchhundem’de Aloys Mennekes tarafından 1935’te kurulan Mennekes, şehirlerin entegrasyonu için elektrikli araç şarj sistemleri ve endüstriyel elektrik ürünlerde küresel piyasalarda öncü faaliyetlerde bulunuyor.

Kaynak: AA
 

Etiketler: mennekes, almanya, mustafa varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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