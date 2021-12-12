Kararlı şekilde yola çıktılar, ürettikleri İHA, SİHA ve TİHA'larla Türkiye'nin savunma sanayisine önemli katkı yaptılar.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), kuruluşunun 5. yılını kutluyor.

Vakfın sosyal medya hesabından kuruluş yılıyla ilgili videolu paylaşım yapıldı.

"Mutluyuz, gururluyuz"

Paylaşımla birlikte yayımlanan mesajda, "Geleceğin güçlü ve lider Türkiye'sinin mimarlarını, insanlığa umut olacak nesilleri yetiştirmek üzere 5 yıl önce bu yola çıkmıştık. Mutluyuz, gururluyuz" sözlerine yer verildi.

Geleceğin güçlü ve lider Türkiye’sinin mimarlarını, insanlığa umut olacak nesilleri yetiştirmek üzere 5 yıl önce bu yola çıkmıştık. ????



Mutluyuz, gururluyuz ????



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ????????#MilliTeknolojiHamlesi ????????#T3Vakfı5Yaşında pic.twitter.com/9yKzKN40MC — TR Teknoloji Takımı (@T3Vakfi) December 12, 2021

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bayraktar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ülkemiz ve insanlık için bir hayal ve bir idealdi. Milli Teknoloji Hamlesi kıvılcımı gençlerimizin azmiyle büyüyerek aleve dönüşüyor. Nice yıllara."