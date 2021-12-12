Yerli imkanlarla üretilen 5,56 milimetre mühimmatla dakikada 750-950 atış yapma kabiliyetine sahip makineli tüfek KMG556 kalifikasyon testlerini geçerek seri üretime hazır hale geldi.

KMG 556'nın, Türkiye'nin kalifikasyonu tamamlanan ilk 5,56 milimetre makineli tüfeği olduğunu belirten Kalekalıp İş Geliştirme Müdürü Türker Özcihan, "Tamamen yerli imkanlarla Kalekalıp mühendisleri tarafından geliştirildi. bunu yaparken de tersine mühendislik şeklinde bir ürünün kopyalanması şeklinde değil, bizim kendi resimlerini oluşturduğumuz, kendi tasarımımız bir ürün. tüm komponentleri yerli." dedi.

Bu silahla beraber Türkiye’nin yurt dışından almakta zorlandığı, dünyada belli başlı silah üreticilerinin üretebildiği bir silahı ülkeye kazandırdıklarını anlatan Özcihan, "araca montesi mümkün ama manga seviyesinde askerlerin taşıyıp operasyonda direkt aktif olarak kullanabileceği bir silah." ifadelerini kullandı.

Dakikada 750-950 atış yapabiliyor

KaleKalıp Stratejik İlişkiler Müdürü Hakan Akkoç da, makineli tüfeğin tasarımı ve kalifiye edilmesi için yaklaşık 2 yıllık bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Makineli tüfeklerin seri üretime geçebilmesi için 34 testten geçtiğine işaret eden Akkoç, "KMG556'nın kalifikasyon testlerini bir ay süren zorlu sürecin sonunda tamamladık. Makineli tüfeğimiz için şu an seri üretime hazırız. Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet teşkilatı ve jandarmaya vermek için haber bekliyoruz." dedi.

Akkoç, makineli tüfeğin 7,8 kilogram ağırlığında olduğunu belirterek, tüfekle 5,56 milimetre mühimmatla dakikada 750-950 atış yapabildiğini anlattı.

Türkiye'de ihtiyaçların farkında olduklarını kaydeden Akkoç, "Her ürünümüzde olduğu gibi makineli tüfeğimizde de yeni versiyonlar geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

İhracat için 70 ülkeyle görüşme yapıldı

Akkoç, makineli tüfeği dünya piyasasına da çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizerek, 3,5 yılda 12 çeşit ürün ürettiklerini ve ağustos ayından sonra 20'den fazla ülke ile görüşmelere başladıklarını dile getirdi.

Şu ana kadar yaptıkları ürünlerin hepsinin tasarımının ve üretiminin KaleKalıp tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çeken Akkoç, "Silahlarımızın bütün parçaları Türkiye'de üretiliyor. Yerlilik oranımız yüzde 100. KaleKalıp olarak kritik parçaları biz üretiyoruz. Diğer parçaları da alt yüklenicilerimiz üstlenmiş durumda." diye konuştu.

Akkoç, bütün silahların 2 yıl garantili olduğunu belirterek, garanti süresi içinde ve sonrasında entegre lojistik desteği vermeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.