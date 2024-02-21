Süper kritik akış teknolojisiyle çöpe gidecek ürünler dönüştürülüyor

Sebze, meyve ve bitkiler özüne kadar ayrıştırılıyor. Çöpe gidecek bitkisel ürünler, çekirdeğine kadar dönüştürülüyor. Gübre ve zararlı içerikler de ayıklanıyor. Tüm bu işlemler Gebze'deki süper kritik akış tesisinde yapılıyor.

Avrupa'nın sayılı Türkiye'nin ise tek süper kritik akış tesisinde çöpe gidecek meyve sebzeler işlenerek katma değeri yüksek çıktılar elde ediliyor.

Gıda Uzmanı Can Kayacılar, "Döngüsel ekonomi kapsamında tıbbı aromatik bitkilerden, yağlı tohumlardan yada sebze meyvelerden yüksek katma değerli ürün elde ediyoruz. Katma değeri yüksek ürünleri özetlemesi ve bunlardan daha ileri gıda katkı maddeleri yada gıda takviyeleri, kozmetikler geliştiriyoruz" sözleriyle gerçekleştirilen işlemleri anlattı.

Bitkiler çekirdeğine kadar işleniyor

Çöpe gidecek bitkisel ürünlerden, kozmetik ve gıda takviyeleri gibi doğal ürünler elde ediliyor.

Yüksek teknolojili tesis, sıfır atık çıktısıyla çalışıyor.

Kayacılar, "Normalde özütleme de alkol gibi, hekzan gibi farklı çözeltiler kullanılıyor. Biz burada süper kritik akışkan tekniğinde sadece karbondioksit kullanıyoruz. Ve kullandığımız karbondioksit geri dönüştürüp çıkarabiliyoruz. Gıda takviyesi sektörünün yüzde 99'unu yurt dışından ithal ediyoruz. Bunların hepsini Türkiye'de üretebiliriz. Çok daha iyilerini çok daha kalitelilerini üretebiliriz. Burada hedefimiz süper akışkan kritik teknolojisiyle Türkiye'nin ithal ettiği gıda takviyelerini çok büyük bir kısmını Türkiye'de üretebiliriz" dedi.

Süper akış teknolojisine, yurtiçi ve yurtdışından ilgi artıyor. Önümüzdeki dönemde yaygınlaşması bekleniyor.

İş insanı Selçuk Fatih Şentürk ise, "Çok fazla bize talep geliyor, son iki yılda 2 global şirketle anlaşma yaptık, bunlar gerçekten alanında dünya devleri, ülkemizdeki yatırımcıları da bu alanda cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü ben bu teknolojinin yaygınlaşmasını istiyorum" açıklamasını yaptı.

Tesiste şu ana kadar 70 bitkisel ürün sıfır dönüşümle işlendi.

Kamera: Mustafa Oğuz