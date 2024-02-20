Küpe şeklindeki yerli işitme cihazı tanıtıldı

​​​​​​​Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan üretici firmanın genel müdürü Mehmet Emin Ağaç, ürünün teknolojisinin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini söyledi.

Cihazın 5 yıllık bir Ar-Ge sonucunda piyasaya çıktığını belirten Ağaç, "Bu cihaz sesin mesafesi hakkında bilgi sahibidir. Kullanan kişi sesin ne kadar mesafeden konuşulduğunu, önden mi arkadan mı geldiğini hissedebiliyor? Sesin yankısı düzenli bir şekilde geliyor. Çünkü kulak kepçesinin fonksiyonları kullanıldığı için ciddi bir şekilde sesleri rahat anlayabiliyor. Rüzgar hiçbir şekilde işitme cihazının mikrofonunu etkilemiyor. Normal işitme cihazlarında bu ciddi bir sorun" diye konuştu.

İnsanların genelde işitme cihazı takmaktan utandıkları için ürünü kulakta küpe şeklinde tasarladıklarını dile getiren Ağaç, "Cihazı küpenin içine yerleştirerek küpeye can verdik" ifadesini kullandı.

Ürünün 50'den fazla ülkede satılmaya başlandığını dile getiren Ağaç, cihazın küpe olmayan ve kulak arkasına takılan modelinin ise 3 yıldır satışta olduğunu kaydetti.

Cihazı kullanan Aslı Kurtoğlu, bir süredir işitme kaybı yaşadığını belirterek, "Kulak arkası işitme cihazı kullandım ama bu yeni ürünle oldukça rahat ve pratik kullanıyorum. Küpe formunda birkaç çeşidi var. Çok rahat, pratik ve estetik. Kulağımda işitme cihazı olduğu anlaşılmıyor" dedi.