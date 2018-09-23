Sonbahar Ekinoksu: 23 Eylül

Gün-tün eşitliği ya da gece-gündüz eşitliği olarak da bilinen ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator’a dik açıyla gelmesi sonucu, aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği anı temsil ediyor.

23 Eylül günü Kuzey ve Güney Yarım Küre'de, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90 derecelik açıyla düşüyor. Gölge boyu Ekvator’da sıfır oluyor.

Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlıyor. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler gecelerden uzun olmaya başlıyor. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi. Bu tarih Güney Yarım Küre’de ilkbahar, Kuzey Yarım Küre’de sonbahar başlangıcı.

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçiyor. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülüyor. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit oluyor.

Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcı.

Kaynak: TRT Haber