Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, ülkenin siber uzmanlarını yetiştirmek için yeni tip koronavirüs salgını sürecinde de eğitimlerine online olarak hız kesmeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından video olarak "Siber Güvenlik Kümelenmemiz, Türkiye'nin siber güvenlik uzmanlarını yetiştiriyor. Şu ana kadar 25 üniversitede, 12 ilde, 135 başlıkta yapılan eğitimler, evde kaldığımız şu günlerde online olarak ücretsiz veriliyor. '@siberkume' siber güvenlik ihtiyaçlarına yerli çözümler sunuyor" değerlendirmesini paylaştı.

Siber Güvenlik Kümelenmemiz, Türkiye’nin siber güvenlik uzmanlarını yetiştiriyor.



Şu ana kadar 25 üniversitede 12 ilde 135 başlıkta yapılan eğitimler, evde kaldığımız şu günlerde online olarak ücretsiz veriliyor. @siberkume siber güvenlik ihtiyaçlarına yerli çözümler sunuyor. pic.twitter.com/XXN3wxye7j — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 5, 2020

Canlı yayınla eğitim imkanı

Siber güvenlik sektörünün ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanlarını yetiştirme hedefiyle 2018'den beri Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde siber güvenlik eğitimleri, yaz ve kış kampları düzenleyen Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından verildi.

COVID-19 süreci nedeniyle okulların kapanması ve planlı eğitimlerin önlemler kapsamında ertelenmesi nedeniyle evde kalan öğrencilerin siber güvenlik eğitimlerinden uzak kalmaması için online yapmaya başlayan kümelenme, siber güvenlikle ilgilenen herkesi bu programlarına bekliyor.

[Fotoğraf: AA]

Yalnızca öğrenciler değil, kamuda ve özel sektördeki çalışanların da farklı konularda verilecek eğitimlerden faydalanması için Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi YouTube kanalı üzerinden verilmeye başlanan eğitimler, siber güvenlikle ilgilenen herkese açık şekilde canlı yayınlanıyor.

Eğitime katılamayanlar ise canlı yayında verilen eğitimlerin kayıtlarına yine kanaldan erişim sağlayabiliyorlar.

Eğitim konuları

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üye firmalarından sektörün uzman isimleri tarafından haftada iki eğitimin verildiği programda, bugüne kadar Active Directory Eğitimi, Kablosuz Ağ Güvenliği Eğitimi, Cyber Threat Hunting Eğitimi, Windows Forensic Eğitimi ve Python For Hackers Eğitimi gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Gelecek haftalarda Temel Linux Assembly, Temel Linux BOF, Web Uygulama Güvenliği gibi eğitimlerle devam edecek Siber Güvenlik Online Eğitim Programı'nda, Siber Güvenlikte Mevcut İstihdam Alanları, Geleceğe Yönelik Öngörüler ve Siber Güvenlikte Kariyer Yol Haritası gibi başlıklarda söyleşilere de yer verilecek.

Sürekli güncellenen eğitim takvimine www.siberkume.org.tr web sitesinden erişim sağlanabiliyor. Eğitimlerin yayınlandığı https://www.youtube.com/c/turkiyesiberguvenlikkumelenmesi kanalından önceki eğitimlere de ulaşılabiliyor.

Siber Güvenlik Bitirme Projeleri Yarışması

Kümelenme ayrıca bu süreçte, siber güvenlik alanında yapılan bitirme projelerinin değerlendirilmesi amacıyla Siber Güvenlik Bitirme Projeleri Yarışması'nın da başvurularını açmaya hazırlanıyor.

Kümelenmenin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurusu yapılacak yarışmada, siber güvenlik alanında yapılan bitirme projeleri ödülleri kazanmak için birbirleriyle yarışacak.