TEKNOFEST 2022 etkinlikleri, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 30 Ağustos-4 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yaklaşık 120 dönüm alanda hazırlıklar sürüyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TEKNOFEST bayrağını geçen yıl 26 Eylül'de İstanbul'da devraldıklarını, o günden itibaren çalışmalara başladıklarını ve ilgili kuruluşlarla toplantı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Teknolojinin her alanda önem taşıdığına ve dünyadaki gelişmeleri gösterdiğine dikkat çeken Dağlı, "Akla gelen her yerde SİHA, ZİHA, İHA'lar... Önce çocuklarımız yarışmacı olarak başvuruyor, ardından bunlar girişimci oluyor, ardından da sanayici olacaklar ve oluyorlar. Hedef bu zaten, bunu da inşallah başarıyoruz" dedi.

"30 bini geçen başvuru var"

Vali Dağlı, TEKNOFEST'in kente şimdiden birçok kazanım sağladığını vurgulayarak, "Örneğin, geçen yıl Samsun'umuzdan 704 proje çıkmışken, bu yıl 30 bini geçen başvuru sayısının olduğunu gördük. Öğrenci sayısıyla oranladığımızda Türkiye'de birinci durumdayız. Bu, bizim için çok çok önemli bir rakam. Festival başlamadan önce güzel yansımalarını görmüş olduk" dedi.

Dağlı, TEKNOFEST heyecanının tüm kentte hissedilmesi için düzenleme yaptıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Sadece havalimanında olmayacak. Bandırma Vapuru'muzun olduğu yer bir açık hava müzesi mahiyetinde. Sağlık Müzemiz var, Gazi Müzemiz var, Kent Müzemiz var, buralar gezilecek. Bafra, Vezirköprü, Ayvacık, Terme'deki turistik yerlerimizin hepsini görecekler. Bizim için en önemli destinasyon olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni görecekler. Bir tarafta uçaklar, o tarafta kuşlar. Bunları da bağdaştıracağız konsept olarak. Çalışmalarımız başarılı şekilde yürüyor."