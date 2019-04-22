Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, özel yenetekli çocukları geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Vakfın DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde şu an bin 500 özel yetenekli ortaokul ve lise öğrencisi eğitim alıyor. Her biri 60 bin kişi arasından sınavla seçildi. Amaç çocuklara erken yaştan bilim ve teknolojiyi öğretmek.

Atölyelerde yaşları 10 ile 16 arasında değişen öğrenciler eğitim görüyor. 2017 yılında 20 bin, 2018 yılında da yaklaşık 40 bin öğrencinin başvurduğu atölyelere öğrenciler, yazılı sınav ve ödevlere göre alınıyor.

T3 Vakfının müfredat, gönüllü eğitmenlik yaptığı atölyelerde eğitim ücretsiz veriliyor. Atölyelerin eğitim programı 36 ay sürüyor.

Öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde kodlama, elektronik programlama, siber güvenlik, nano teknoloji, havacılık teknolojileri gibi eğitimler alıyor.

İstanbul’da ilk 2 yılda yakalanan başarının ardından, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nin gelecek 2 yıl içerisinde tüm Türkiye’ye yayılması hedefliyor.

Kaynak: TRT Haber