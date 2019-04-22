Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfı Dene Yap Atölyeleri'nde dereceye giren 4 ilkokul öğrencisi, TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ndeydi.
Öğrenciler, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş hava araçlarını canlı olarak gördü.
Yerli taarruz helikopteri ATAK, öğrencilerin ilk durağı oldu. Minik öğrenciler, yakın zamanda Brezilya'da da boy gösteren ATAK'ın kokpitine oturdu.
Havadaki dijital gözlerden biri, insansız hava aracı ANKA. Öğrenciler ANKA'yı da yakından inceledi.
Ve yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ....
T3 Vakfı Dene Yap Atölyeleri, üniversiteye kadar çocuklara çeşitli alanlarda eğitimler veriyor.
Amaç, milli teknolojilerin geliştirilmesi için gençlerin ufkunu açmak. Teorik eğitimler yerinde incelemeler ile pratiğe dönüştürülüyor.
Kaynak: TRT Haber