Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görevli astronot Anne McClain, merkezi ABD'de bulunan uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman'ın 3 bin 450 kilogram yük taşıyan Cygnus kapsülünü robot kolla yakaladı.

Çarşamba günü Wallops Adası'ndan fırlatılan Cygnus, UUİ'ye yolculuğunu bir buçuk günde tamamladı.

Cygnus, astronotlar için yiyeceğin yanı sıra tetanos aşısı deneyi için gönderilen 40 fare ile istasyon içinde ve dışında astronotlara yardımcı olacak üç uçabilen robot taşıdı.

UUİ'de şu anda üçü Amerikalı, ikisi Rus, biri Kanadalı olmak üzere altı astronot görev yapıyor.

Kaynak: AA