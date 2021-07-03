Salgın döneminde Türk oyun sektörüne talep hızla yükseldi. Türkiye'deki oyun sektörü son birkaç yıl içinde hızlı büyüme ivmesi yakaladı. Hedef küresel pazarda marka etkinliğinin artırılması.

Oyun sektöründeki gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Türkiye'deki yerli dijital oyun firmaları tek bir çatı altında toplanarak oyun teknolojileri kümelenmesini kurdu.

ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar, konuyla ilgili bilgi verdi.

"Türk oyun sektörünün temsili açısından bir kurumsal kimlik kazanmak niyetimiz. Bu kümelenmeyi kurarak Türkiye’deki oyun sektörünün dünyada bilinirliğini artırmaya destek olmak istiyoruz."

Hedef nitelikli istihdama katkı sağlamak

Kümelenme, ODTÜ Teknokent ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği iş birliğinde kuruldu. Toplam 32 katılımcı firma bu çatı altında yer alıyor. Hedef katma değer üretimini artırarak nitelikli istihdama katkı sağlamak.

Serdar Alemdar, "ODTÜ Teknokent'te yer alan oyun firmaları çok yüksek duruma gelmiş durumdalar. Bir milyon doların üzerinde çalışan başına geliri olan firmalarımız var bu tam olarak katma değerin tanımı bu aslında" dedi.

Oyun sektörden ikinci firma daha milyar dolarlık yatırım tutarına erişerek unicorn oldu. Sektör temsilcileri unicorn olmaya aday birden fazla oyun firmasının halihazırda bulunduğuna da dikkat çekiyor.

Haber: Merve Sarıkaya

Kamera: Hüseyin Ertan