DENEYAP Uygulama Sınavı, 42 ilde bugün eş zamanlı olarak yapılıyor. Türkiye Teknoloji Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre, DENEYAP öğrenci seçme sınavı süreci 4. faz kapsamında yapılacak uygulama sınavıyla devam ediyor.

İlk aşamayı başarıyla geçen adaylar için ikinci aşama olan DENEYAP Uygulama Sınavı, 42 ilde eş zamanlı olarak bugün düzenleniyor.

İstanbul dahil tüm illerde 58 ayrı merkezde gerçekleştirilecek sınava 14 bin 988’si ortaokul, 6 bin 785’i lise olmak üzere toplamda 21 bin 773 aday katılıyor. Sınav sonuçlarına göre 21 bin 773 adaydan 8 bin 223 öğrenci DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacak.

DENEYAP Atölyelerinin öğrenci seçme sınav sürecinde birinci aşamayı tamamlayarak ikinci aşama sınavına hak kazanan adaylar bu sınavda kendilerine sunulan tema doğrultusunda verilen malzeme kiti ile özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yapacak.

Bu yılki teması “Çevre Dostu Yük Gemisi” olarak belirlenen uygulama sınavında adaylar, kendilerine verilen sürede tasarlayacakları geminin belirlenen hedefe yük taşımasını sağlayacak. İki saatlik süre sonunda tamamlanan projeler belirli kriterler doğrultusunda değerlendirilmek üzere jüri üyelerine sunulacak. Öğrencilerin projeleri jüri üyeleri tarafından ayrıca kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli beceriler yönünden de değerlendirilecek. Lise seviyesindeki öğrenci adaylarının sınavı 08.00-13.00, ortaokul seviyesindeki adayların ise 13.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

81 ilde 100 atölye hedefi başarıyla tamamlandı

Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştiren DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 1.faz kapsamında 12 ilde, 2. faz kapsamında 18 ilde, 3. faz kapsamında 27 ilde, 4. faz kapsamında 24 ilde olmak üzere toplamda 81 ilde 100 atölye kurulması hedefini tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye’nin 81 ilinde teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeye devam eden DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin öğrenci seçme sınavına da toplamda 410 bin aday öğrenci başvuruda bulundu.

4. faz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 1, 2 ve 3. faz kapsamında atölyelerde aktif eğitim alan 12 bin öğrenci sayısı, 20 bine çıkacak. Tüm Türkiye’de açılan atölyeler ile 20 bin öğrencinin eş zamanlı eğitim almasını sağlayacak olan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde 15 bin 280 öğrenci DENEYAP Türkiye projesi bünyesinde, 1.940 öğrenci DENEYAP eğitim programlarını uygulayan Bilim Türkiye projesi bünyesinde, 2 bin 10 öğrenci ise T3 Vakfı DENEYAP Teknoloji Atölyeleri bünyesinde eğitim almış olacak.

Edirne

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne Gençlik Merkezi'nde yapılan sınav, ikişer seans halinde 414 öğrencinin katılımıyla yapılıyor.

Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirileceği proje için ter döken öğrenciler sınavda, 120 dakika boyunca teknoloji uygulamaları yapacak.

Edirne Gençlik Merkezi DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Gökhan Ballıklıoğlu, sınav öncesi öğrencileri sınava ilişkin bilgilendirdi.

Sınavda kendilerine sunulan tema doğrultusunda verilen malzeme kiti ile özgün fikirlerini ortaya çıkaran öğrenciler teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yapacak.

Öğrenciler mühendis olmak istiyor

Sınava girecek öğrencilerden Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencisi Mir Efe Gönen, DENEYAP'ın mühendislik alanında ilerlemek isteyenlere katkıda bulunduğunu söyledi.

Gönen, sınava iyi şekilde hazırlandığını ve yazılım mühendisi olmak istediğini kaydetti.

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Emre Günay da DENEYAP öğrenci seçme sınavının öğrencilerin kendini geliştirmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Sınavı kazanırsak iyi bir eğitim alacağız." dedi.

Edirne Lisesi öğrencisi Erdem Yılmaz ise DENEYAP​​​​​​​'ın öğrencilerin geleceği için bir fırsat olduğunu, sınavı kazanırsa yazılım eğitimi almayı düşündüğünü ifade etti.

Sınavda başarılı olan 100 ortaokul ve 60 lise öğrencisi eğitim almaya hak kazanacak.