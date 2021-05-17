Kafatası, 2009 yılında Avustralya'nın kuzeyindeki Alice Springs'ten yaklaşık 200 km uzaklıkta bulundu.

Baru cinsinin bilinen bir sürün türüne ait olduğu düşünülüyordu, ancak yeni çalışmalar sonucu türün daha önce keşfedilmemiş olduğu ortaya çıktı.

Northern Territory Müzesi ve Sanat Galerisi'nde Yer Bilimleri Kıdemli Küratörü olarak çalışan Dr. Adam Yates, kafatasının bugüne kadar bulunmuş bir Baru timsahının açık ara en iyi örneği olduğunu söyledi.

Baru cinsinin ülkenin bu bölgesinde milyonlarca yıl önce dolaştığı bilinirken, Yates, Alcoota'da keşfedilen antik kafatasının "tarifsiz bir timsah türünden olduğunu ve henüz isimlendirilmemiş bir türe ait olduğunu söyledi.

Keşfedilen timsah türünün daha büyük dişlere sahip olduğu bu nedenle dahja az dişe sahip olduğu açıklandı.