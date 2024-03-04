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Bilim Teknoloji
AA 04.03.2024 06:37

NASA'nın astronotları 6 aylık görev için uzaya gidiyor

NASA Crew-8 astronotlarını taşıyacak olan Space X Falcon-9 fırlatılmaya hazırlanıyor.

NASA'nın astronotları 6 aylık görev için uzaya gidiyor
[Fotograf: AA]

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Crew 8 görevi için Dragon kapsülünü taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, hava şartları nedeniyle 39A pistinden fırlatılışının 1 gün ertelenmesinin ardından bugün, pistten fırlatılıyor.

Rus kozmonot ve görev uzmanı Alexander Grebenkin ve NASA astronotları pilot Michael Barratt, komutan Matthew Dominick ve görev uzmanı Jeanette Epps'i altı aylık bir sefer için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürecek olan uçuş; Türkiye saati ile yaklaşık olarak sabah saatlerinde fırlatılması planlanıyor.

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