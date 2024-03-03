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Bilim Teknoloji
AA 03.03.2024 10:03

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan ekip İstanbul'a döndü

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan ekip, uzun yolculuğun ardından İstanbul'a geldi.

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan ekip İstanbul'a döndü

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını cevaplayan 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, 27 Ocak'ta İstanbul'da başlayan Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 2 Mart itibarıyla tamamlandığını belirtti.

Başar, seferde 20 Türk bilim insanıyla 2 İspanyol, 1 Bulgar ve 1 Amerikan vatandaşı olmak üzere 24 bilim insanının projelerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Sefere katılan bilim insanlarının proje çalışmalarına başladıklarını belirten Başar, "Projeler içerisinde deniz bilimleri çalışmaları, oşinografi çalışmaları, yer bilimleri çalışmaları, buzul çalışmaları, astrofizik çalışmaları gibi konular yer alıyor. Bütün bilim insanlarımız planlamış olduğu projelerini zamanında tamamladılar" açıklamasını yaptı.

Başar, projelerde ikili işbirliklerinin de olduğuna işaret ederek, "Farklı ülkeden gelen yabancı bilim insanlarımız var. Onlarla da birlikte yaptığımız çalışmalar var. Aynı şekilde Türk bilim insanlarının da yabancı üslere giderek orada yapmış olduğu bilimsel çalışmalar da Antarktika projesi kapsamında yer alıyor" diye konuştu.

Bilimsel çalışmaların çoklu bir şekilde Antarktika'da devam ettiğini kaydeden Başar, Antarktika'da Türk bilim kampının olduğunu, şu anda gemi lojistik destekli olarak bu kamp üzerinden Horseshoe Adası ve çevresindeki bölgede çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

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