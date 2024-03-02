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Bilim Teknoloji
AA 02.03.2024 11:32

Araç kiralama şirketine veri güvenliği ihlalinden 200 bin lira ceza kesildi

Bir araç kiralama şirketinin internet sisteminde kayıtlı kullanıcıların başkalarının bilgilerine ulaşabilmesi nedeniyle ilgili şirkete, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 200 bin lira idari para cezası kesildi.

Araç kiralama şirketine veri güvenliği ihlalinden 200 bin lira ceza kesildi

KVKK'nın kararına göre, bir araç kiralama şirketinin müşterisi olan kişi, şirketin internet sitesine sisteme kayıtlı kullanıcı adı ve e-posta adresi ile giriş yaparken bir başka kullanıcının hesabına yönlendirildi.

Yönlendirildiği kişinin hesabındaki adres, telefon numarası, T.C. kimlik numarası ve ehliyet bilgisi gibi kişisel verilerine erişen kişi, kendi bilgilerinin de başkaları tarafından erişilebileceğini belirterek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gereğinin yapılması için KVKK'ya şikayette bulundu.

KVKK, yaptığı inceleme sonucu, veri sorumlusu araç kiralama şirketinin veri kayıt sistemindeki algoritmanın yanlış çalışması nedeniyle platform kullanıcılarının farklı kullanıcıların kişisel verilerine erişim sağladığını tespit etti.

İlgili şirketin veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak başka kişilerce erişilebildiğini belirleyen KVKK, söz konusu şirkete 200 bin lira idari para cezası kesti.

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Veri İhlali Kişisel Veri
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