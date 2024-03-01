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Bilim Teknoloji
TRT Haber 01.03.2024 17:34

İnsansız deniz aracı teknolojileri TEKNOFEST'te yarışacak

TEKNOFEST yarışmalarına bir yenisi daha eklendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması, gençlere özgün deniz araçları tasarlayarak geleceğin deniz teknolojilerini geliştirme imkanı sunuyor.

İnsansız deniz aracı teknolojileri TEKNOFEST'te yarışacak

Gençleri insansız araç teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik eden yarışmalar düzenleyen TEKNOFEST bu yıl yepyeni bir yarışma daha sunuyor.

İnsansız Deniz Aracı teknolojisi için çalışacak olan gençler verilecek görev senaryolarını başarı ile gerçekleştirecek araçlar geliştirecek. Milli Savunma Bakanlığı’nın yürütücülüğünde düzenlenen yarışma gençleri geleceğin teknolojilerinde öne geçiriyor.

Uzaktan kumandalı ve/veya otonom görev icra edebilen deniz araçlarının tasarımını, analiz ve üretilmesi ve geliştirilmesi konusunun ülke çapında daha geniş bir tabana yayılarak özgün araçların geliştirilmesine öncülük etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören yükseköğretim (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencileri takımlar halinde katılabiliyor. Yarışmaya katılan takımların en az 3 en fazla 15 kişiden oluşması isteniyor.

Gençlerin kıyasıya rekabet edeceği yarışmada birincilik ödülü 150 bin TL, ikincilik ödülü 120 bin TL, üçüncülük ödülü ise 100 bin TL olacak.  

Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi ise 15 Mart 2024.

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