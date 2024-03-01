Yapay zeka alışveriş alışkanlıklarını analiz ediyor

Migros Grubu Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, yapay zeka uygulamalarının, perakendecilerin yeni iş süreçleri yaratmalarında, envanter süreçlerinde, tedarik sistemlerinde, yeni pazar trendlerini anlamada, müşteri iletişiminde ve operasyonel süreçlerinde verimlilik sağladığını söyledi.

Tatlıcı, Dünya Ekonomik Forumu'nda 2028'e kadar perakende sektöründe yapay zeka araçlarına olan yatırımın 31 milyarı doları aşacağına dair bir öngörü paylaşıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Perakende sektörü müşterilere teması en yüksek sektörlerden. Yapay zeka ve big datayı geleneksel ve dijital her kaynaktan beslenmek için itici güç olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla, geliştirilen çözümler müşteri deneyimini artırma noktasında son derece işlevsel.

Yapay zeka araçlarının geleneksel perakendeye entegre edilmesi müşterilere hem çevrim içi kanallarda hem de mağazacılık ayağında kişiselleştirilmiş ve geri dönüşlerle gelişen bir deneyim sunuyor. Kendini geliştiren yapay zeka uygulamaları, müşterilerin online ve offline tüm kanallarda bıraktıkları ayak izlerini veri odaklı bir şekilde analiz edilmesini sağlıyor. Ayrıca, talep, ihtiyaç ve beklentilerdeki değişimlere de etkin bir şekilde cevap verilmesine imkan tanıyor."

"Money Sadakat Programı" sayesinde müşterilerin satın alma alışkanlıklarını ve beklentilerini yakından takip edip kişiye özel kampanya ve fırsatlar sunabildiklerini belirten Tatlıcı, "'Kendi kampanyanı kendin yarat', 'Tam Bana Göre' ve 'Sağlıklı Yaşam Yolculuğu' bunlardan bazıları. Bu sistemlerimiz belirli tahminleme algoritmalarıyla sürekli kendini güncelliyor" ifadelerini kullandı.

"ChatGPT teknolojilerini WhatsApp uygulamasına entegre ettik"

Tatlıcı, müşterilerinin beklenti ve önerilerini aldıkları çağrı merkezlerinde yapay zekanın doğal dil işleme çözümünü (NLP) kullanarak müşterinin sesini yazıya dökme ve metinleri sesli şekilde okutma gibi projelerden yararlandıklarını belirtti.

Yakın zamanda müşterilerin, hizmetlere ulaştığı kanalları genişletme kapsamında yapay zekadan yararlanarak ChatGPT teknolojilerini WhatsApp uygulamasına entegre ettiklerini dile getiren Tatlıcı, "ChefGPT" adını verdikleri hizmet ile müşterilerinin 7/24 yemek tarifleri ve alışveriş listelerine ulaşabildiğini kaydetti.

Kerim Tatlıcı, öğrenme algoritmasına sahip akıllı sistemlerle iş süreçlerini iyileştirme ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Yapay zeka, ileri analitik uygulamalar, Chatbot ve RPA gibi yöntem ve teknolojileri kullanarak kullanıcı deneyimini hızlı, kolay ve tamamen kişiselleştirilmiş hale getirdik. Self-servis teknolojilere yönelik çalışmalar sayesinde müşteriler, mağazalarımızda 'Mkolay' ile aldıkları ürünün sadece barkodunu telefonlarına okutarak ürünü sepete ekleyebiliyor ve kasaya hiç gitmeden ödemelerini gerçekleştirebiliyor" diye konuştu.

Pilot çalışmalarını yürüttükleri "TakeMGo"nun ise sistemin kameralar ve sensörlü akıllı raflar aracılığıyla dönüştürülmüş yeni bir versiyonu olduğunu kaydeden Tatlıcı, müşterilerin ödeme sürecine takılmadan turnikelerden çıkış yaptıktan sonra uygulamaya kayıtlı kredi kartından otomatik olarak ödemelerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Tatlıcı, "Money Kart" sayesinde elde ettikleri büyük veriyi anlamlandırabilmek adına müşterilerin bir sonraki adımda hangi ürünleri tercih edeceğini, neleri beğeneceğini öngörmeye programlanan "tahmin modelleri" üzerinde çalıştıklarını belirterek, yapay zeka temelli "Meyve-Sebze Görüntü İşleme Projesi" ile meyve-sebze reyonundaki kasa doluluk oranını yapay zeka ile ölçtükleri, ürünlerin miktarını, stok durumunu anlık olarak takip edebildiklerini aktardı.

"Yapay zeka uygulamalarının şirket içi operasyonlarda kullanımı fark yaratıyor"

Yapay zekanın, hem fiziki mağazacılıkta hem de e-ticarette verimliliği önemli oranda artırdığını, müşteri alışkanlıklarına ve beklentilerine hızla uyum sağlayabilme yeteneği ile sınırsız yenilikler barındırdığını belirten Tatlıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapay zeka uygulamalarında sanal asistanlar, Chatbot, büyük veri analitiği, akıllı algoritmalar ile sipariş analizi ve envanter kontrolü, görüntü işleme ile planogram uyumluluğunun ölçümü ve nesne tanıma gibi konular ile ilgili çalışmalarımız ön plana çıkıyor. Bu doğrultuda, yapay zeka uygulamalarının şirket içi operasyonlarda kullanımı fark yaratıyor.

Bu etkiyi günlük operasyonlarda anlık bilgi edinme, operasyon optimizasyonu ve müşteri ile olan etkileşimi daha pürüzsüz hale getirme noktalarında gözlemliyoruz. Yıllar içerisinde yapay zeka uygulamalarını artan bir ivme ile daha çeşitli alanlarda kullanmamız bu etkiyi de gün geçtikçe artıracak."