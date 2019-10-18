NASA'dan bir ilk: Sadece kadınlardan oluşan ekip uzay yürüyüşü yaptı18 Ekim 2019 Cuma 16:02 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 16:33
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) öncülüğünde, ilk kez sadece kadınlardan oluşan bir astronot ekibi uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir ilke daha imza attı. ABD'li astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, Uluslararası Uzay İstasyonunun (ISS) dışındaki bir güç panelini değiştirmek için uzay yürüyüşü yaptı. Bu yürüyüşün özelliği ise, ilk kez sadece kadınlardan oluşan bir ekibin yürüyüş yapmasıydı.
LIVE NOW: Tune in to watch the first #AllWomanSpacewalk in human history!— NASA (@NASA) October 18, 2019
Starting at approximately 7:50am ET, @Astro_Christina & @Astro_Jessica venture into the vacuum of space to replace a failed power controller. Watch: https://t.co/2SIb9YXlRh
Twitter hesabından canlı yayınlanan yürüyüş, NASA'nın gelecekteki planları için oldukça önemli bir adım.
Christina Koch, 2024 yılında bir kadını Ay'a göndermeyi planlayan NASA'da görev almaktan gurur duyduğunu söyleyerek, "Yaptığımız işin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
Yapılan uzay yürüyüşünün aslında 29 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanıyordu ancak yaşanan aksaklıklardan dolayı ertelendi.
Kaynak: TRT Haber