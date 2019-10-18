Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir ilke daha imza attı. ABD'li astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, Uluslararası Uzay İstasyonunun (ISS) dışındaki bir güç panelini değiştirmek için uzay yürüyüşü yaptı. Bu yürüyüşün özelliği ise, ilk kez sadece kadınlardan oluşan bir ekibin yürüyüş yapmasıydı.

LIVE NOW: Tune in to watch the first #AllWomanSpacewalk in human history!



Starting at approximately 7:50am ET, @Astro_Christina & @Astro_Jessica venture into the vacuum of space to replace a failed power controller. Watch: https://t.co/2SIb9YXlRh — NASA (@NASA) October 18, 2019

Twitter hesabından canlı yayınlanan yürüyüş, NASA'nın gelecekteki planları için oldukça önemli bir adım.

Christina Koch, 2024 yılında bir kadını Ay'a göndermeyi planlayan NASA'da görev almaktan gurur duyduğunu söyleyerek, "Yaptığımız işin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yapılan uzay yürüyüşünün aslında 29 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanıyordu ancak yaşanan aksaklıklardan dolayı ertelendi.

Kaynak: TRT Haber