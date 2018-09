NASA, Curiosity'nin öz çekim fotoğrafını yayımladı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yayımladığı panoramik fotoğrafta Curiosity'nin, bu yaz Kızıl Gezegen'i etkisi alan toz fırtınasından kalma ince bir toz tabakasıyla kaplanması dikkati çekti.

Geçen ay çekildiği belirtilen fotoğrafta, gökyüzünün biraz karanlık olduğu görülürken, bunun Mars'ın atmosferinde hala toz bulunduğuna işaret ettiği belirtildi.

Dust in the wind... and on my deck. Explore the surface of #Mars with me in this new #360video. Best in @YouTube app: https://t.co/na8oXc5Ify pic.twitter.com/8tRFu3Y2w3