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NASA, Curiosity'nin öz çekim fotoğrafını yayımladı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'taki keşif aracı Curiosity'nin öz çekim fotoğrafını yayımladı.

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NASA, Curiositynin öz çekim fotoğrafını yayımladı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yayımladığı panoramik fotoğrafta Curiosity'nin, bu yaz Kızıl Gezegen'i etkisi alan toz fırtınasından kalma ince bir toz tabakasıyla kaplanması dikkati çekti.

Geçen ay çekildiği belirtilen fotoğrafta, gökyüzünün biraz karanlık olduğu görülürken, bunun Mars'ın atmosferinde hala toz bulunduğuna işaret ettiği belirtildi.

 


 

Gece gündüz çalışan nükleer bataryaya sahip Curiosity, güneş ışınlarının yoksunluğundan etkilenmiyor.

NASA'nın Mars'ta güneş enerjisiyle çalışan diğer gezginci robotu Opportunity ile ise haziran ayından bu yana irtibat kurulamıyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: NASA, curiosity
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