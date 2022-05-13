Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, twitter anlaşmasının "Spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar sebebiyle" geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan bir dosyaya göre, sosyal medya şirketi bu ayın başlarında yanlış, spam ve sahte hesapların toplam para kazanılabilir günlük aktif kullanıcılarının %5'inden daha azını oluşturduğunu tahmin ettiğini açıklamıştı.

Haberin ardından seans öncesi işlemlerde Twitter hisseleri yüzde 15’ten fazla değer kaybederek 38 doların altına geriledi.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Musk daha önce devralmasından sonraki önceliklerinden birinin spam ve botları platformdan kaldırmak olacağını söylemişti.

Hizmetin birçok kullanıcısı, Musk'ın daha hoşgörülü yaklaşımının daha fazla taciz, nefret söylemi ve suistimale kapı açabileceğini söyleyerek anlaşmayla ilgili çekincelerini dile getirdi.

Musk geçen hafta, teknoloji firması Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison, Suudi yatırımcı Prince Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Alsaud ve ticaret hacmine göre dünyanın en büyük kripto para piyasası olan Binance dahil olmak üzere bir dizi yatırımcıdan şirketi satın almak için 7,1 milyar dolarlık fon sağladı.