Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, twitter anlaşmasının "Spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar sebebiyle" geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan bir dosyaya göre, sosyal medya şirketi bu ayın başlarında yanlış, spam ve sahte hesapların toplam para kazanılabilir günlük aktif kullanıcılarının %5'inden daha azını oluşturduğunu tahmin ettiğini açıklamıştı.

Haberin ardından seans öncesi işlemlerde Twitter hisseleri yüzde 15’ten fazla değer kaybederek 38 doların altına geriledi.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn