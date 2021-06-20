Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı.

Demir, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi Alpagu'nun mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdiğini hatırlattı.

"Değişik form ve formatlarda Alpagular sahada olacak"

Alpagu'nun kendisinin hafif, etkisinin ağır olduğunu dile getiren Demir, "Alpagu şimdi vitrine çıkıyor. Vitrinde yer aldıktan sonra yurt dışında da talep olacaktır. Alpagu'nun çok çeşitli modelleri çıkacak. Çeşitli model ve kabiliyetlerde taşınabilir bir unsur. Normalde kolayca taşınabilecek, taşırken atış yapılabilecek ve üzerindeki mühimmat ve patlayıcının çok çeşitli modellerde olabileceği bir sistem olacak. Harekatın türüne ve ihtiyacına göre değişik form ve formatlarda Alpagular sahada olacak." dedi.

Kullanıcılarla paylaştıkça onlardan gelen talepler doğrultusunda belirli şeyleri olgunlaştırdıklarını belirten Demir, onların hangi harekat bölgesinde neye ihtiyaç duyduklarına göre çeşitlendirileceğini söyledi.

Yeni modeller üzerinde çalışılıyor

Alpagu'nun yeni modelleri üzerinde çalıştıklarını dile getiren Demir, "Türkiye'nin savunmasına katkı sunacak. Bu bir güçtür, nasıl Kargular (Döner Kanatlı Vurucu İHA) önemli bir satış potansiyeli oluşturduysa Alpagular da kullanım arttıkça, harekat sahasında kendini ispatladıkça satış imkanı oluşturacak." diye konuştu.