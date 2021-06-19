Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 22:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deneyap teknoloji atölyelerinde proje şenliği
Türkiye Teknoloji Takımı Deneyap Enerji Teknolojileri Proje Şenliği düzenledi. İstanbul Üsküdar Bilim Merkezindeki finale 19 takım katıldı.
Sahneye çıkıp projelerini anlattılar. Fikirleriyle ve sunumlarıyla 7 haftalık eğitimlerde öğrendiklerini ortaya koydular.
Bu parlak zihinler Türkiye Teknoloji Vakfı'nın Deneyap atölyelerinde teknolojinin dilini öğrenen çocuklar...
Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde "Enerji Teknolojileri" eğitimlerini salgın sebebiyle uzaktan sürdürdüler.
Eğitimin ardından proje şenliği başladı. 146 takım oluşturuldu. Önce yarı final ardından final yapıldı.
İlk 3'e girenlere ödül verildi
Finale, 13 ortaokul, 6 lise takımı olmak üzere toplam 19 takım katıldı.
Bilim Üsküdar Konferans Salonu'nda, rüzgar türbinlerinden e-kaldırımlara özgün projeler yarıştı.
Lise ve ortaokul kategorilerinde ilk 3'e girenlere ödül verildi.
Sıradaki Haber
Milli Muharip Uçak'ın yazılımları Antalya'da yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz