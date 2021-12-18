Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından GÖKTÜRK-2 uydusu ile ilgili paylaşım yaptı.

GÖKTÜRK-2 Uydumuz, uzayda geçirdiği 9 yıllık süreçte dünya etrafında 48 bin 200 tur attı. Dünyanın her yerinden kaydettiği görüntüleri Ankara’daki yer istasyonuna ileten uydumuz ile 18 bin 700 defa başarılı haberleşme sağlanırken toplam 29,4 milyon km2’de görüntüleme yapıldı. pic.twitter.com/KlGWysf9IM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2021

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"GÖKTÜRK-2 Uydumuz, uzayda geçirdiği 9 yıllık süreçte dünya etrafında 48 bin 200 tur attı. Dünyanın her yerinden kaydettiği görüntüleri Ankara’daki yer istasyonuna ileten uydumuz ile 18 bin 700 defa başarılı haberleşme sağlanırken toplam 29,4 milyon km2’de görüntüleme yapıldı."