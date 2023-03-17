Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Milli Muharip Uçak ile ilgili paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak’ımızı 18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız”

Şehitlerimizin aziz hatırasına! ????????



Milli Muharip Uçak’ımızı 18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik.



Uçağımız bugün pistin başında!



Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız.@TUSAS_TR pic.twitter.com/cWz3q8APTl — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 17, 2023

Türkiye'nin havadaki gücü: Milli Muharip Uçak

Tamamen dünya standartlarında üretimin ön planda tutulduğu Milli Muharip Uçak Projesi'nin ilk prototipinde yaklaşık 6 bin 500 yapısal parça ve 30 alt sistemin yer alması hedefleniyor. Projenin fazlar halinde geliştirilmesi ve daha sonraki prototip ve seri üretim aşamalarında alt sistemlerin artırılması öngörülüyor.

Bir sonraki aşamada kullanılacak olan Yıldırım Test Tesisi'nin kurulum faaliyetlerinin büyük oranda tamamlandığı projede, Demir Kuş (Iron Bird) ve sistem entegrasyon laboratuvarlarının kurulum faaliyetleri de başladı.

2023-2029 döneminde Milli Muharip Uçak Projesi'nde yeni aşamaların (detay tasarım ve kalifikasyon fazı) başlatılması planlanıyor. Bu süreçte ilk uçuşun gerçekleştirilmesi, geliştirme test uçakları ve tam boy yapısal test uçaklarının üretilmesi hedefleniyor.