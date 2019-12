Acil durumlar hızla iletilecek, kurumlar arası koordinasyon arttırılacak, bilgi ve veri güveliği milli olarak sağlanacak.

HAVELSAN koordinasyonunda 19 firma Türkiye'nin "Acil Durum İletişim Programı'nı" geliştirmek için çalışıyor. Programda 5G altyapısını kullanılıyor.

HAVELSAN 5G Çözüm Mimarı Nurettin Can Karaş, programın kamu güvenliğinde çalışan polislerin emniyet güçlerinin, itfaiyenin ve sağlık ekiplerinin birlikte çalışmasını kolaylaştıracağını söyledi.

Program güvenliği, iletişim hızlarını ve kapasiteyi arttıracak bir çözümü kamu çalışanlarına sağlayacak.

Cep telefonlarına yüklenecek program, telsiz iletişimini yeni bir boyuta taşıyacak.

Sahadan merkeze hızlı iletişim

TRT Haber muhabiri Doğancan Aksoy, programı yakından inceleme imkanı buldu. Senaryo gereği dışarıda acil durumu fark etmiş bir polis memurunu canlandıran Aksoy, acil durumu cep telefonundaki acil durum iletişim programı üzerinden bağlı bulunduğu merkeze aktardı.

Aksoy'un aktardığı acil durum merkezdeki amir tarafından itfaiye ve sağlık personellerine, çevredeki en yakın güvenlik kameraları kullanılarak canlı olarak aktarıldı.

5G altyapısı sayesinde belirli bir hat yalnızca acil durum iletişimine ayrılacak. Ses ve görüntü kalitesinde düşüş yaşanmayacak. Yani program acil durumlarda iletişim için veri yollarının "emniyet şeridi" olacak.

Veriler koruma altına alınacak

HAVELSAN 5G Çözüm Mimarı Nurettin Can Karaş, "Kamu personelinin bilgilerinin aktığı her türlü sistemlerin yerli ve milli olmasını hedefliyoruz. Bu çözümler her türlü şifreleme ve ağ dilimlemesi korumasıyla bilgi hırsızlığına karşı korumalı olacak." dedi.

Program 5G hizmeti hayata geçtikten sonra aktif olarak kullanılabilecek. Türkiye'de 5G kullanımının 2023 yılında başlaması planlanıyor.

