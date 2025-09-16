Açık 16.8ºC Ankara
Bilim Teknoloji
AA 16.09.2025 23:54

Microsoft, İngiltere'de 30 milyar dolar yatırım yapacak

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, 2028 yılına kadar İngiltere genelinde yapay zeka altyapısı ve devam eden operasyonlarına 30 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Microsoft, İngiltere'de 30 milyar dolar yatırım yapacak
[Fotograf: Reuters]

Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere Kralı 3. Charles'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek İngiltere ziyareti öncesinde bir blog yazısı kaleme aldı.

Yazıda, Microsoft'un 2025'ten 2028'e kadar İngiltere'de yapay zeka altyapısı ve devam eden operasyonlara 30 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı bildirildi.

Bunun bu zamana kadar İngiltere'ye yapılan en büyük finansal taahhüt olduğuna işaret edilen yazıda, "Bu yatırım, İngiltere'nin bulut ve yapay zeka altyapısını oluşturmak için 15 milyar dolarlık sermaye harcamalarını da içeriyor." ifadesine yer verildi.

Yazıda bu yatırımın Nscale şirketi ile ortaklaşa 23 binden fazla gelişmiş grafik işlem birimi içeren ülkenin en büyük süper bilgisayarının kurulmasını sağlayacağı aktarıldı.

Söz konusu yatırımın, İngiliz şirketlerden gelen artan yapay zeka talebini karşılamak için Microsoft veri merkezinin kapsamını da genişleteceğine işaret edilen yazıda, yatırımın diğer yarısının ise İngiltere genelinde şirketin devam eden faaliyetlerini destekleyeceği belirtildi.

