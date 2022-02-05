Facebook’u bünyesinde bulunduran Meta, tacizle mücadele etmek için kendi Metaverse evrenine sanal gerçeklik deneyimlerine bir "kişisel sınır" sistemi ekliyor.

Kullanıma sunulan bu özellik ile Meta’nın Metaverse evreninde avatarlar arası 4 fit (1,2 metre) mesafe olacak. Varsayılan olarak her kullanıcıda aktif hale geleceği aktarılan mesafe sınırı, başkalarının size tacizde bulunmasını da engelleyecek. Birisi kişisel alanınıza girmeye çalıştığında sistem otomatik olarak onun hareket etmesini kısıtlayacak.

[Fotoğraf: Meta]

Mesafe sınırı değiştirilemeyecek

Meta, kişisel sınır özelliği kapsamında belirlenen 1,2 metre mesafe limitinin şimdilik değiştirilemeyeceğini söyledi. Ancak ileride ‘mesafe sınırını ayarlama’ dahil olmak üzere kullanıcılara kişisel sınırları üzerinde daha fazla kontrol hakkı tanımayı değerlendireceklerini belirtti.

Yeni özelliğin önemine de değinen Meta, açıklamasında “Kişisel Sınır’ı varsayılan olarak kullanıma sunuyoruz. Çünkü bunun davranış normlarının belirlenmesine yardımcı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca bu, VR gibi nispeten yeni bir ortam için oldukça önemlidir.” ifadelerine yer verdi.