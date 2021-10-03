Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, lazer güdümlü mini füze METE'ye ilişkin bilgi verdi.

Füzenin niteliklerine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Lazer güdümlü mini füze METE geliyor. ROKETSAN'ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA'larda kullanılacak ve tek personel tarafından bomba atarla da ateşlenecek. METE füzemiz, olimpiyat şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak."

Lazer Güdümlü Mini Füze #METE geliyor @roketsan’ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA’larda kullanılacak ve tek personel tarafından bombaatarla da ateşlenecek. METE füzemiz, Olimpiyat Şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12’den vuracak! pic.twitter.com/Z681w5MTwA — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 3, 2021

Demir'in paylaştığı videoda da METE füzesinin fırlatılış görüntüleri eşliğinde özellikleri aktarıldı.