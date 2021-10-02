Kurumsal Akıllı Denetlem Sistemi'ni (KADSİS) geliştiren Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi 3. sınıf öğrencisi İsmail Konak, TEKNOFEST'te birinci olarak maddi desteklenme ödülü kazandı.

Geliştirdiği sistem ve kendi yazdığı yazılımla geliştirdiği, kurumların girişine konulacak KADSİS cihazı, üzerindeki görüntü, ses ve ateş ölçebilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

[Fotoğraf: AA]

HES kodu da sorgulayabilen cihaz dışarıdan herhangi bir yardım almadan Sağlık Bakanlığından aldığı verilerle kişilerin sağlık durumunun riskli olup olmadığını söylüyor.

Cihaz şimdiden sipariş alıyor

Salgın sonrasında da kurumların yoklama, denetleme gibi işlemlerini de yapması planlanan cihazı geliştiren İsmail Konak, şimdiden Din Eğitim Genel Müdürlüğünden 14 sipariş aldı.

[Fotoğraf: AA]

İsmail Konak, KADSİS'in insanların bulunduğu her ortamda kullanılabileceğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Yazılıma ilgim vardı, bununla alakalı çeşitli çalışmalar yapıyordum. Yüz tanıma teknolojileri üzerine ciddi anlamda çalışmaya başladım ve bu çalışmalarımı sürdürdükçe bunun bir yoklama sistemi olarak kullanılması gerektiğini düşündüm. Danışman öğretmenim Ayşe Aylin Erdoğan ile beraber bunu bir proje haline getirme fikri doğdu. İlerleyen süreçte projemizi inceleyen Din Eğitimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz oldukça beğendi ve genel müdürlüklere 14 adet sipariş talep etti. Bu doğrultuda KADSİS'in hem maliyetini azaltmak hem de eksikliklerini gidermek amacıyla ikinci versiyon üzerine çalıştım ve bunu ortaya çıkardım."

"Temiz enerji üretmeyi amaçlıyorum"

İkinci versiyonda daha basit ara yüzler, daha basit kullanım gibi özellikler eklediğini anlatan Konak, projesinin başka yarışmalarda da dereceler aldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Okuldaki atölyelerin, kendisini geliştirme ve projeler üretme noktasında büyük faydasını gördüğünden bahseden Konak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fransızca biliyorum. İngilizcemi de geliştirme fırsatı buldum. Yaklaşık 1,5 sene süren hafızlık eğitimim oldu. Yazılımın ve yapay zekanın gücü her geçen gün artıyor. Bunları doğru biçimde kullanarak enerji alanında füzyon gibi yenilikçi enerjilerle alakalı çalışmaları aynı zamanda yapay zekayla da birleştirip bu konuda dünyada yapılan çeşitli çalışmalara katkı sağlamak hedefim. Stabiliteyi sağlayıp temiz enerji ve bol enerji üretmeyi amaçlıyorum."

"Akademik bilim kurulumuzdan destek alıyoruz"

Okulun proje koordinatörü Ayşe Aylin Erdoğan ise okulun açıldığı 5 yıl içinde 11 projelerine patent aldıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Akademik bilim kurulumuzdan destek alıyoruz. Bunun başkanı Dr. Mustafa Öcal ve 24 akademisyenle bize tüm öğrenci, öğretmen eğitimlerinden tutun proje danışmanlığına kadar çok farklı konularda destek veriliyor. Hocalarımız dört farklı üniversiteden bize destek veriyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da okulumuzun hem hamisi hem banisi ona da çok teşekkür ediyoruz. Proje gelişmeye açık, algoritmaları sayesinde ileride çok farklı yerlere de geleceğine inanıyorum."