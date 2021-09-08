Kütahya'da, 12. sınıf öğrencisi Recep Görkem Akandere, COVID-19 testlerinde de kullanılan PCR cihazı üretti

Başvurusu üzerine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde işlenmiş numuneler üzerinde yapılan karşılaştırmalı testlerde lise öğrencisinin 2 bin liraya ürettiği PCR cihazının doğru sonuçlar verdiği raporlandı.

Evinin salonunda kurduğu atölyede 3D yazıcısı ile kendi tasarladığı parçaları birleştiren lise öğrencisi Akandere, PCR cihazının yazılım, donanım ve tasarımının kendisine ait olduğunu belirtti.

Pandeminin başlamasıyla birlikte PCR testi teriminin dikkatini çektiğini ve bunları araştırdığını ifade eden Akandere, "Araştırmalarım sonucu PCR testlerinde PCR cihazlarının şart olduğunu, bu cihazların yerli üretiminin olmadığını, yurtdışından temin edilmek zorunda olduğunu, en uygun fiyatlı PCR cihazı fiyatının 60 bin lirayken, bu fiyat seviyesinin 300 bin liraya kadar çıktığını gördüm." dedi.

Bunun üzerine PCR testi yapmak istediğini ve bir parça listesi oluşturduğunu söyleyen Akandere, oluşturduğu listenin yaklaşık 2 bin lira olduğunu kaydetti.

Listesiyle birlikte okuluna giderek bütçe istediğini dile getiren Akandere, "Okulumun bütçeyi sağlaması ve biyoloji öğretmenimin danışmanlık etmesiyle ilk prototip cihazımı ürettim ve ilk cihazımla TÜBİTAK’ın yarışmasında Bursa Bölge ikincisi oldum. Daha sonra mükemmel bir cihaz üretmeye karar verdim ve bunun için çalışmaya başladım. Daha sonra burada gördüğünüz cihazı ürettim." diye konuştu.

"Piyasada satılan cihazların en ucuzuna göre 20 kat daha uygun fiyatlıdır"

Akandere, "Bu cihaz piyasada satılan cihazlarla tamamen aynı standartlara sahiptir. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde testleri gerçekleştirilmiş ve çalıştığına dair resmi bir belge hazırlanmıştır. Ama bu cihaz piyasada satılan cihazların en ucuzuna göre 20 kat daha uygun fiyatlıdır." dedi.

"13 örneğin 13'ü de pozitif sonuç vermiştir"

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde bu cihazın üzerinde 13 örnekle test yapıldığını kaydeden Akandere, "Buradaki sonuçlarda görebileceğiniz gibi, 13 örneğin 13'ü de pozitif sonuç vermiştir ve bu cihazın çalıştığını kanıtlamaktadır. Ayrıca bu cihazın çalıştığı resmi bir belgeyi KSBÜ tarafıma iletti." ifadelerini kullandı.

"PCR teknolojisiyle birçok virüsün ve bakterinin testi yapılır"

Cihazın yazılımının, donanımının, tasarımının, blok tasarımının ve içindeki devre kartlarının kendine ait olduğunu söyleyen Akandere, şöyle devam etti:

"PCR cihazları sadece koronavirüs testinde kullanılmaz. PCR uzun yıllardır piyasada bulunan bir teknolojidir ve PCR teknolojisiyle birçok virüsün ve bakterinin testi yapılır. Ayrıca mikrobiyolojinin de sırtını dayadığı en önemli cihazlardan biridir.

Ben bu cihazın Türkiye’de üretilmesini, ülkemin bu sektörde tamamen bağımsız olmasını istiyorum. Bu nedenle bu cihazın üretilmesiyle ilgili sağlanacak her türlü desteğe açığım. Bu cihaz 30 Ağustos günü sayın Sanayi Bakanımız tarafından incelendi. Sayın Sanayi Bakanımıza da övgü dolu sözleri için teşekkürlerimi iletiyorum."