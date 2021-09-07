İngiliz bilim insanları, plastiğin geri dönüşümünü 6 kat hızlandıran bir süper enzim geliştirdi. İki enzimin birleşimden oluşan süper enzim, pet şişe, giysi ve poşet gibi atıklardaki plastiği günler içinde parçalarına ayırabiliyor.

Uzmanlar doğada çözünmesi yüzlerce yıl alan plastiği geri dönüştürmek ve kirliliği azaltmak için enzim kullanılmasının bir dönüm noktası olabileceğini niteliyor.

Bir biyoteknoloji firmasının araştırma projesi kapsamında mantarları inceleyen Samantha Jenkins, kavanozun hava almasını önlemek üzere kullanılan süngerimsi plastik maddeyi bir mantarın yiyip sindirerek parçaladığını fark etti. Deney sırasında yaşanan bu ilginç olay enzimlerin doğa dostu olabileceğini düşündürdü.

Bu konuda başka araştırmalarda da başarı kaydedildi.

Guardian gazetesinin haberine göre, doğal yollarla 'plastik yiyebilen' bakteriden elde edilen süper enzim şişelerin tamamen geri dönüştürülmesini mümkün hale getiriyor.

İskoçya'daki Edinburg Üniversitesi'nden araştırmacılar ise, koli basilinin laboratuvarda üretilen bir türünü kullanarak plastik bileşeni olan tereftalik asit molekülünü bir dizi kimyasal tepkime sonucu vanilya tatlandırıcısına dönüştürdü.

Almanya'nın Leipzig kentindeki Helmholtz Çevre Araştırma Merkezi'nde bir araştırma ekibi de bölgedeki çöplerde bulunan bir bakterinin poliüretanı parçalamada kullanılması üzerinde çalışıyor.

Bilim insanları, pamukları ayrıştırabilen enzimlerle birleştirildiğinde, yeni üretilen süper enzimin farklı kumaşlardan yapılan kıyafetleri de geri dönüştürebileceğine inanıyor.

Milyonlarca tonluk kıyafet şu anda ya çöpe atılıyor, ya da yakılıyor. Plastik kirliliği yeryüzünün tamamını etkiliyor.

İnsanların tükettikleri ürünlerde, aldıkları nefeslerde bile mikro plastikler görülüyor.

Hayatımızın her alanında hakimiyet kazanan mikro plastiklere karşı umut ışığımız olan süper enzimler önemli bir mücadele aracı olacak gibi duruyor.