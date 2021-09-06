Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde yeşillik ve sakinlik içinde yaşam sürmenin sağlığa etkileri araştırıldı.

Araştırma, kentsel alanları daha yeşil yapmanın birçok faydası olduğunu ortaya koydu. Çalışma, 2011'den 2016 yılına kadar Miami'nin aynı bölgelerinde yapıldı. Veriler, 65 yaş ve üzeri 243 binden fazla kişiye ait.

Kentteki yeşillik düzeyi ile kalp rahatsızlıkları ve felç yüzdeleri arasındaki bağlantı araştırıldı.

Yeşil çevrede yaşayanlar şanslı

Katılımcıların yaşadığı alanlar düşük, orta ve yüksek yeşillikli olarak tanımlandı.

Yaş, cinsiyet ve ırk dahil olmak üzere kalp hastalığı ile ilgili olabilecek diğer faktörler de, araştırmada dikkate alındı.

Araştırmaya göre, yeşil ve sakin bir yerde oturmak kalp krizi başta olmak üzere pek çok rahatsızlığın önünü alıyor.

Yeşil ve sakin ortamda yaşam sürmek kalp ritmi bozukluğu, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve felç gibi rahatsızlıkları da azaltıyor.