NASA genellikle Amerika'nın uzay ajansı olarak düşünülür, ancak aynı zamanda Amerika'nın sivil havacılık araştırma kuruluşu.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi bu kez hava taksileri için kolları sıvadı.

İlk test turuna çıkıyor

6 motorlu bir dronun büyük bir versiyonuna benzeyen uçak, California'daki Big Sur yakınlarındaki Joby'nin Elektrikli Uçuş Üssü'nde uçuş testleri yapacak.

Bu, bu yeni tip uçakla yapılan ilk test turu olacak.

Testler 10 Eylül’e kadar sürecek.

NASA'nın, aracın hareketi, gürültüsü ve çeşitli uçuş biçimlerinde iletişim hakkında veri toplama dahil olmak üzere gerçekleştirmesi gereken sıkı bir test planı var.

Verilerin bir kısmını toplamak için araştırmacılar, uçağı 50 farklı mikrofonla takip edebilecek ve yapacağı gürültü hakkında veri toplayabilecek.