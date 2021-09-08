İngiltere'nin İçişleri Bakanlığı ve Kent Konseyi İngiltere'ye küçük teknelerle İngiltere'ye gelen çocuklara yönelik "yasadışı ve ayrımcı" muamele konusunda yasal yaptırımlarla karşı karşıya.

Davayı başlatan Detention Action, Afganların da aralarında bulunduğu refakatsiz çocukların, İçişleri Bakanlığı işlem merkezinde günlerce alıkonmaları ve yeterli destek olmadan otellere yerleştirilmeleri nedeniyle dava açtı.

Bazı durumlarda, çocukların haftalarca kıyafetlerini veya ayakkabılarını değiştirmeden, yasal tavsiyeye erişimleri ve finansal destek olmadan otellerde bırakıldığı belirtiliyor.

Detention Action, yasal davasında, Kent Konseyi’nin çocukları barındırma görevini ihlal ettiğini ve yeni gelen göçmen çocuklara İngiliz vatandaşları veya diğer çocuklara kıyasla doğrudan ayrımcılık uyguladığını savunuyor.

Yardım kuruluşu, davanın ikinci sanığı olan İçişleri Bakanlığı'nın da refakatsiz çocukları yasadışı bir şekilde alıkoyduğunu ve onları özensiz bir şekilde otel konaklama birimlerine yerleştirdiğini ve yerel yetkililerin sorumluluk üstlenmesini düzenlemediğini iddia ediyor.

İşçi Partisi'nin İçişleri Sözcüsü Nick Thomas-Symonds, bakanları önceki uyarıları görmezden gelmekle ve uygun olmayan koşulların ve koruma önlemlerinin eksikliğine ilişkin endişelerin devam etmesine izin vermekle suçladı.

Tepkiler üzerine otellere yerleştirilmişlerdi

Çocuklar Dover Limanı'ndaki Kent Giriş Birimi'nde odalarını tanımadıkları yetişkinlerle paylaşmaları ve herhangi bir COVID-19 güvenlik önlemi uygulanmadan aşırı kalabalık koşullarda derme çatma yataklarda kalmak zorunda bırakıldı.

İçişleri Seçici Komitesi, Temmuz ayında bu olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Priti Patel'e sert bir uyarıda bulunmasının ardından çocuklar yeterli bakımın ve güvenliğin olmadığı bu otellere yerleştirilmişti.