Manş denizini geçip İngiltere’ye ulaşan sığınmacılar insanlık dışı şartlarda yaşamaya çalışırken sığınmacıların korkunç durumunu İngiliz Milletvekili Diane Abbott bizzat yerinde görerek anlattı.

The Guardian'da yayımlanan yazısında Abbott “Dover'daki göçmen gözaltı merkezini ziyaret ettim. Manş Denizi'ni geçenler için kurulan tesiste, çok sayıda savunmasız insanın küçük bir odada tutulduğunu gördüm. Gördüklerim kabul edilemezdi” dedi.

Sığınmacıların insanlık dışı durumuna isyan eden Abbott “Tesis korkunçtu. Küçük bir odaya kadınlar, küçük çocuklar ve bebekler de dahil olmak üzere 56 kişi tıkılmıştı. Az sayıda koltuk arasındaki koridorlar da dahil olmak üzere tüm zemini kaplayan ince şilteler üzerinde oturuyor ya da yatıyorlardı” ifadelerini kullandı.

Hükümet harekete geçmiyor

Kalabalık tesis, hem COVID-19 hem de diğer bulaşıcı hastalıklar için bariz bir halk sağlığı riski taşıyor.

Ancak hükümet konuyla ilgili uyarılara karşın tesisin iyileştirilmesi konusunda harekete geçmiş değil.

Hükümetin bu insanlara karşı kamuoyunda düşmanlık hissi uyandırdığı ve İngiltere’ye gelmemeleri için geldiklerinde bu koşullarda kalacaklarını düşündürtmeyi amaçladığı yorumları yapılıyor.

Hapishanelerin baş müfettişi geçen yıl Dover tesisini ziyaret etmiş tesislerdeki koşulların kabul edilemez olduğunu açıkça belirtmiş ve acil durum planlaması yapılmasını tavsiye etmişti.

Ancak İçişleri Bakanlığı uyarılara karşın harekete geçmemekle eleştiriliyor.



