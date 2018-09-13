"Kızılırmak" ve "Yeşilırmak" roketleri TEKNOFEST İstanbul'da yarışacak

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde yapılan Kızılırmak ve Yeşilırmak adlı roketler üzerinde TEKNOFEST İstanbul için son hazırlıklar yürütülüyor.

"Ülkemizin savunma sanayisine ciddi katkıları olabilecek"

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun'daki Kızılırmak ve Yeşilırmak'tan esinlenerek isimlendirilen roketlerin üniversitelerinde geliştirilmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Yürüttükleri çalışmanın Türkiye'nin savunma sanayisi için önem taşıdığına işaret eden Prof. Dr. Aydın, şunları anlattı:

"Ülkemizin savunma sanayisine ciddi katkıları olabilecek, bizim için de onur ve gurur verici bir çalışma. Bundan sonra daha da geliştirerek başarılı işler yapacağız."

"Roketler 10 kişilik takımla 8 ayda yapıldı"

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve proje koordinatörü Melahat Cihan da roketlerin 10 kişilik takımla 8 ayda yapıldığını, son teknik bakım ve kontrollerinin yürütüldüğünü belirtti.

Her iki roketin de farklı ebat ve özelliklerde olduğuna dikkat çeken Melahat Cihan, "Türkiye'de ilk kez bir roket yarışması yapılıyor. Biz de ilk kez böyle bir yarışmaya katılıyoruz" dedi.

TEKNOFEST İstanbul'da iki takım halinde yarışacaklarını belirten Cihan, roket alanında 30 takım bulunduğunu söyledi.

"Yarışmaya katılmak bizler için çok önemli"

Çalışmalarını, Samsun Yurt Savunma Sanayisi ile Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkez'nin (UZAYTEM) desteğiyle yürüttüklerini dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Melahat Cihan, şöyle devam etti:

"Kızılırmak adlı roketimiz 216 santimetre boyunda, 17 kilogram ağırlığında. Bu roketimiz, öğrencilerimiz tarafından tasarlanan 4 kilogram ağırlığındaki sıcaklık, basınç, yükseklik verilerinin anlık ve sonraki zamanlı elde edileceği kameralı bir uyduyu 3 bin metre irtifaya çıkarak bırakacak.

Yeşilırmak roketimiz ise 211 santimetre boyunda, 13 kilogram ağırlığında ve bin 500 metre irtifaya tırmanacak. Bu roketimiz de 4 kilogramlık bir uyduyu taşıyacak. Belirlenen hedef irtifaya ulaşan ve uydu verilerini alan roketler başarılı sayılacak."

Melahat Cihan, yarışmayı çok önemsediklerinin altını çizerek, "Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor. Çok yeni bir üniversite ve çok yeni bir bölüm olarak böyle bir yarışmaya katılmak bizler için çok önemli. Hedefimiz dereceye girebilmek" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA