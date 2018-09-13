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Dünya'ya en yakın öte gezegende yaşam umudu

Dünya'ya Güneş sistemi dışındaki en yakın gezegen (öte gezegen) Proxima Centauri b'nin yaşam için hayli elverişli koşullara sahip olabileceği iddia edildi.

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Dünyaya en yakın öte gezegende yaşam umudu

LiveScience'ın haberine göre, Dünya'da iklim değişikliğinin incelendiğine benzer bilgisayar simülasyonlarını kullanan bilim insanları, 2016'da keşfedilen Proxima Centauri b'nin yüzeyinde çok çeşitli koşullar altında yüksek miktarda sıvı halde su bulunabileceği, dolayısıyla canlı organizmalara ev sahipliği yapıyor olabileceği sonucuna vardı. 

Bilim adamları, dev kıtalar, ince atmosferler, farklı atmosfer bileşenleri ve okyanusta tuz miktarında değişiklikler gibi birçok etkeni dahil ederek 18 farklı senaryonun simülasyonunu yaptı, hemen her model çalışmasında Proxima Centauri b'nin, yüzeyinin en azından bazı kesimlerini kaplayan açık okyanusa sahip olduğu neticesi elde edildi.

"Gezegende yaşam şansı yüksek"

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü'nden gezegen bilimci Anthony Del Genio, simülasyonların, öte gezegende yaşam şansının yüksek olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Proxima Centauri b'nin cüce yıldızı Proxima Centauri, Güneş'ten 4,2 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Gezegenin yıldızına uzaklığı bakımından yaşama uygun bir konumda olduğu belirlenmişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: Proxima Centauri b, öte gezegen
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