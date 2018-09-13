TEKNOFEST'te bir ilk: Dünyanın en hızlı araçları bir arada yarışacak

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile İstanbul'da 20-23 Eylül'de düzenlenecek İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) etkinliklerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Sofuoğlu, festivalde F-16, THY yolcu uçağı, Formula 1 yarış aracı, motosiklet ve lüks spor otomobilin aynı anda birbiriyle yarışmasının planlandığını anlattı.

Daha önce dünyanın en hızlı araçlarının bir araya getirilerek aynı anda yarıştırılmadığını vurgulayan Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyanın en hızlı araçlarının bir araya geldiği böylesine bir farkındalık etkinliği yapılmadı. TEKNOFEST'te bir ilki başarmak istiyoruz ve projenin üzerinde hala çalışıyoruz. Etkinlik öncesi testler gerçekleştireceğiz. Test verilerine göre yarışmanın formatını oluşturacağız. Dünyada ses getirecek projeyi yeni havaalanında hayata geçirebilmek bizim için ayrı bir başarı ve gurur olacak. Dünyanın en büyük havaalanına yakışır bir tanıtım organizasyonu gerçekleştireceğiz."

"F-16 uçağıyla yarışmak yıllardır hayalimdi"

Türkiye'nin milli gururu proje ve eserlere tanıtım desteği vermek için her zaman etkinlikler yaptığını belirten Sofuoğlu, 2016 yılında Kawasaki H2R marka ve model motosikletiyle açılış töreninden önce Osmangazi Köprüsü'nde yaptığı sürüşte saatte 400 kilometre hıza ulaşarak rekor kırdığını hatırlattı.

Festivalin insanların hafızasında yer edineceğine inandığından bahseden Sofuoğlu, şunları söyledi:

"F-16 uçağıyla yarışmak yıllardır hayalimdi. Yeni havaalanında böyle bir yarış hayal ettiğimi daha önce dile getirmiştim. Hayalimi ülkemize büyük katkı vereceğine inandığım 3. havalanının tanıtımını yaparak gerçekleştirmek bana ayrıca heyecan veriyor. Bu gurur ve heyecanı bütün halkımızla birlikte yaşayacağız. Herkesi heyecana ortak olmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA