Kayseri Müzesi tarafından yürütülen ve kazı başkanlığını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun yürüttüğü çalışmaların 4'üncü sezonu tamamlandı.

Arazideki çalışmalar sonucu, Proboscidealar (hortumlugiller-filler), Bovidae (keçi, antilopgiller), Hipparion (3 toynaklı at), Carnivora (etciller), Giraffidae (zürafalar), Rhinoceratidae (gergedanlar) familyalarının Yamula faunasını oluşturduğu ortaya çıktı.

7,5 milyon yıllık fosiller çıkarıldı

Kazıda çıkarılan ve 7,5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen çeşitli hayvanlara ait fosiller, Kayseri Bilim Merkezi'nde uzmanlar tarafından titizlikle temizlenerek bakımı yapılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Anadolu'da bu denli iyi korunmuş ve bütüne yakın fosil örnekleri kolay kolay bulunmamasına rağmen Yamula'nın fosilleri bu özelliğiyle önemini ortaya koyuyor.

Gergedan fosilinin diğer parçaları da aranacak

Bu yıl ağırlıklı olarak daha zengin fosil yatağı olan Hırkaköy'de yapılan kazılarda ilk kez bütün halinde gergedan kafatası bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Fosil, normalde Yamula faunası içerisinde az bulunan bir familyaya ait olmasına rağmen, gergedan kafatasının bulunması diğer iskelet parçalarının da önümüzdeki senelerde bulunabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.

İnceleme, araştırma ve restorasyon çalışmaları yapılan fosiller, yapımı devam eden Paleontoloji Müzesi'nde sergilenecek.