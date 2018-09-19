Kanadalı bilim insanları hafızayı resme döktü

Kanada'da yürütülen bir araştırmada nörologlar, elektroensefalografi (EEG) verilerini kullanarak, beyne kaydedilen yüzlerin resmini çıkarmayı başardı.

Araştırmayı yöneten Prof. Dr. Adrian Nestor, "Bu çalışmadaki yenilik, elektroensefalografi (EEG) verileri ve otomatik öğrenme tekniğini kullanarak, katılımcının görsel deneyiminin tahmini bir temsilini yeniden yaratmak" dedi.

Nestor, gönüllü katılımcının kafasına yerleştirilen EEG'nin verilerine ışık tutulduğunu belirterek, "İnsan yüzü gibi zihinsel temsilleri algıladığımız biçimiyle yeniden oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.

Scarborough Üniversitesi'nde EEG verileri üzerine araştırmalar yapan Dr. Dan Nemrodov ise ilk başta bu teknikle "hafızadaki yüzlerin resme döküleceğine" ihtimal vermediğini söyleyerek, "Nestor bana geldiğinde ona bunun zor olacağını ama deneyebileceğimizi söyledim. Sonuçta o kazandı, ben kaybettim. Teknik gayet iyi çalışıyor" dedi.

Kaynak: BBC