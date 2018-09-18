Üniversite öğrencilerinden yerli İHA

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, 2 öğretim görevlisi danışmanlığında gece gündüz çalışarak, tamamen yerli, tasarım ve imalatı kendilerine ait insansız hava aracı yaptılar.

Tasarlanan drone ve uçağın birçok parçası da öğrenciler tarafından üretildi. Uçağın plastik parçalarını kendilerinin ürettiğini belirten bir öğrenci, 3 boyutlu yazıcı imal ettiklerini, bu yazıcı ile modelledikleri parçaları talaşlı imalata gerek kalmadan ürettiklerini söyledi.

Öğrenciler bu çalışmalarıyla, İstanbul’da düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacaklar. Tasarladıkları İHA ve dronla yarışacak öğrencilerin hedefi, finalde dereceye girmek ve yerli tasarım imalatı yapabilmek.

3 yıldır İHA yarışmalarına katıldıklarını ve bu eğitimin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini istediklerini öğretim görevlisi ise, öğrencilerinin aldıkları eğitimlerle yerli tasarım ve imalatı yapabilmelerini istediklerini ifade etti.

Öğrencilerin tasarlamış olduğu sabit kanatlı uçak 1 saat havada kalabiliyor ve kendi ağırlığı dışında 2 kilogram yük taşıyabiliyor.

TRT’nin de sponsorları arasında olduğu TEKNOFEST, 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

Kaynak: TRT Haber