Dünya Ekonomik Forumu: Robotlar gelecekte milyonlarca iş imkanı sağlayacak

Gelecekte milyonlarca işin otomasyonla yer değiştirmesi muhtemel. İsviçre merkezli uluslararası vakıf Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) raporuna göre, robotlar 2022 yılına kadar dünya çapında 75 milyon iş alanının bitmesine neden olacak. Ancak yerine 133 milyon yeni iş alanı sağlayacak.

Ayrıca WEF, robotlar ve algoritmaların mevcut işlerin verimliliğini büyük ölçüde artıracağını savundu.

Buna göre, bilgisayar kullanımındaki ilerlemeler, yeni görevler için işçileri özgürleştirecek. Daha fazla veri analisti, yazılım geliştiricisi ve sosyal medya uzmanı ile müşteri hizmetleri gibi "farklı insan özelliklerine" dayalı iş rolleri ortaya çıkacak.

WEF, bu önemli değişimde işçilerin becerilerini artırmak ve geliştirmek için yeniden eğitilmeleri gerektiğini belirtti.

Kaynak: BBC