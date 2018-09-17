TEKNOFEST teknoloji yarışmaları için öğrenciler kampa girdi

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest İstanbul, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenecek.

Festivalin en önemli bölümünü ise 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları oluşturacak. Yarışmacı takımlara, hazırlık sürecinde kendi projelerini geliştirmeleri için teknik malzeme ve ekipman desteği verilerek, gençlerin teknoloji geliştirmeleri desteklenecek.

Yarışmalarda mücadele edecek öğrenciler de son hazırlıklarını yapıyor.

Dene-yap Atölyeleri'nde geliştirilen projeler, milli teknoloji hedefine giden yolun adımları niteliğinde.

Projeler üzerinde son rötuşlar yapılıyor. Öğrenciler Teknofest'te yarışacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Festivale Türkiye'nin dört bir yanından 518 takım ve 2 bine yakın öğrenci katılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle oluşturulan Dene-yap Atölyeleri, öğrencilerin en büyük yardımcısı. Gençler burada teknolojiye dokunma fırsatı buluyor.

Kaynak: TRT Haber