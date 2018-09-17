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ASELSAN ürünleri Afrika'da sergilenecek

ASELSAN, Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'na (The Africa Aerospace and Defence-AAD) katılacak.

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ASELSAN ürünleri Afrikada sergilenecek

Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı (AAD), ASELSAN'ın katıldığı uluslararası savunma fuarları arasında özel bir öneme sahip.

AAD, Afrika kıtasının en büyük, dünyanın da 6. büyük savunma fuarı olmasının yanı sıra, kıtada yer alan birçok ülkeyle yakın temas kurulabilmesine olanak sağlıyor.

ASELSAN, 19-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarda taktik haberleşme sistemleri, hassas ve lazer güdüm kitleri, sınır güvenlik sistemleri, termal ve gece görüş sistemleri, hedef işaretleme podu, uzaktan komutalı stabilize silah sistemleri, kara gözetleme radarı ve deniz platformu sistemleri gibi ürünleri sergileyecek.

Kaynak: AA

Etiketler: ASELSAN, Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı
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