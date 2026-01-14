Kamu Bilişim Derneği tarafından, BTK yerleşkesinde düzenlenen "Kamu Dijital Dönüşüm Zirvesi" başladı.

Karagözoğlu, burada yaptığı konuşmada, dijital çağda kamu yönetiminin artık sadece teknolojiyi kullanan bir yapı değil, teknolojiyi doğru anlayan, yöneten ve bunu toplumun faydasına dönüştüren bir anlayışla ilerlediğini söyledi. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, kamu hizmetlerinin sunumunda geleneksel yöntemlerin yerini veriye dayalı, entegre ve vatandaş odaklı dijital çözümlerin aldığını aktaran Karagözoğlu, kamuda dijitalleşmenin yalnızca süreçlerin dijital ortama taşınması anlamına gelmediğini vurguladı. Veriye dayalı karar alma mekanizmaları, kurumlar arası entegrasyon, kesintisiz hizmet sunumunu mümkün kılan altyapılar ve yeni nesil dijital uygulamaların bu dönüşümün temel unsurlarını oluşturduğunu anlatan Karagözoğlu, dönüşümün en dikkati çeken destekçilerinden birinin de yapay zeka teknolojileri olduğunu kaydetti.

Yapay zekanın, kamuda dijital dönüşümü hızlandıran ve derinleştiren önemli bir rol üstlendiğine işaret eden Karagözoğlu, "Yapay zeka, artık tek başına bir teknoloji başlığı değil, kamu kurumlarında hizmet kalitesini artıran, kaynak kullanımını optimize eden ve karar alma süreçlerini destekleyen tamamlayıcı bir unsur haline geldi. Doğru kurgulandığında, kamu hizmetlerinin daha hızlı, daha doğru ve daha etkin sunulmasına anlamlı katkılar sağlıyor. Bugün birçok kurumumuzda, bu yaklaşımın somut yansımalarını görüyoruz." dedi.

Karagözoğlu, güvenlikten sağlığa, adaletten eğitime, ulaşımdan tarıma kadar pek çok alanda geliştirilen dijital çözümlerin, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırdığına dikkati çekti. Dijitalleşme ilerledikçe, siber tehditlerin çeşitliliği ve karmaşıklığının da arttığının altını çizen Karagözoğlu, BTK olarak, siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi, yerli ve milli çözümlerin desteklenmesi ve dijital güvenliğin güçlendirilmesi için çalıştıklarını, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ve Siber Olaylara Müdahale Ekipleri'yle, siber vatanı 7/24 korumaya devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen Milli Teknoloji Hamlesi'nin, ülkenin dijital geleceğine yön veren güçlü bir vizyon sunduğunu dile getiren Karagözoğlu, "Bu vizyon doğrultusunda kamu kurumlarımızda dijital dönüşümün hızlandırılması, yerli ve milli teknolojilerin yaygınlaştırılması ve dijital egemenliğimizin güçlendirilmesi temel önceliklerimiz arasında. BTK olarak bizler, elektronik haberleşmeden siber güvenliğe, veri ekosistemlerinden yeni nesil teknolojilere kadar geniş bir alanda düzenleyici ve yönlendirici bir rol üstleniyor, kamuda güvenli, sürdürülebilir ve birlikte çalışabilir dijital altyapıların kurulmasını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni kurulacak veri merkezine yoğun talep

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise dijital ekonominin fiziksel ekonomiye göre, 10 kat hızlı büyüyen bir ekonomi olduğunu ve buradan dijital dönüşüm gerçekleştirilerek maksimum faydanın sağlanabiliyor olması gerektiğini anlattı.

E-Devlet'in, dünyada en ön sıralarda yer aldığını ve çok iddialı bir pozisyonda olduğuna dikkati çeken Atalay, 68 milyon kayıtlı vatandaşa, 1113 kurumun, 9 bin 173 hizmetle anlık 300 bin işlemle hizmet verildiğini ve dünyanın her noktasından giriş yapıldığını kaydetti.

TÜRKSAT olarak, 16 bakanlığın tamamıyla işbirliği yürütüldüğüne değinen Atalay, bakanlıklardan çok büyük boyutlarda veri iletildiğine işaret etti. Bu verilerin işlenmesiyle fayda sağlanabileceğini vurgulayan Atalay, "Biz, 3 ayrı bakanlıkta veri analitiği ve yapay zeka uygulamaları kullanarak bu verileri anlamlı hale getirecek projeler başlattık. Bu giderek artacak." diye konuştu.

Atalay, Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden birinin Gölbaşı yerleşkesinde kurulacağını dile getirerek 10 gün sonra merkeze ilişkin ihalenin de yapılmasının planlandığını aktardı. Söz konusu merkezin 1,5 sene içinde çalışmalarının tamamlanması ve 2 sene sonra hizmete girmesini beklediklerini bildiren Atalay, "Öncelikle kamunun, kamunun dışında çok sayıda özellikle büyük şirketlerden talep geliyor, onların da hizmetine sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sunumlar da gerçekleştirildi

Kamu Bilişim Derneği Başkanı İzzet Gökhan Özbilgin de kamuyla özel sektörü bir araya getirmek için çalıştıklarını ve dijital dönüşümün daha ileriye taşınmasıyla Türkiye'nin de ileriye taşınacağını söyledi.

Özbilgin, Kovid-19 salgını sürecinin, sorunsuz atlatılmasında Türkiye'nin dijital yetkinliğinin etkisine dikkati çekerek, birçok kamu kurumunun önemli dijital projeler ortaya koyduğunu kaydetti.

ASUS Kurumsal Türkiye Müdürü İbrahim Barut ve Brother Türkiye Genel Müdürü Batuhan Demirkök de açılışta sunum gerçekleştirdi.

Kamu Dijital Dönüşüm Zirvesi, panel ve şirket sunumlarıyla devam edecek.