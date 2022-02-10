Kırıkkale Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarık Danışman ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. İlhan Coşar, üniversite tarafından desteklenen proje kapsamında, 2019'da Kahramanmaraş'a geldi.

Göksun ilçesinde yürütülen arazi çalışmalarında daha önce görmedikleri, 4 milimetre boyundaki örümceği incelemeye alan Danışman, buldukları örümceğin yeni cins olabileceği ihtimali ile araştırma yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Yurt içinde ve dışında konunun uzmanlarıyla görüşüp, birçok uluslararası makaleyi inceleyen Doç. Dr. Danışman, 2 yıllık araştırmanın ardından buldukları örümceğin yeni cins olduğunu belirledi.

Danışman ile Coşar, keşfettikleri örümceğe 'Turkocranum' ismini verip uluslararası indeksli 'Zoology in the Middle East' dergisinde yayımlatarak, dünya literatürüne kazandırdı.

"Zehirli bir tür değil"

Doç. Dr. Danışman, literatüre giren örümceğin dünyada sadece Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşadığını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Örümceğin 'diken bacaklı kese örümcekleri' familyasına ait olduğunu anlatan Tarık Danışman, şöyle konuştu:

"Bu cins sadece Kahramanmaraş ilinde yayılış gösteriyor ve bu örümcek insanı zehirleyebilecek bir tür değil. Erkekleri 4, dişileri ise 4,4 milimetre boyutunda olan bu küçük örümcekler, ormanlık ve çalılık alanlarda yaprak döküntüleri içerisinde yaşıyor. Bu familyadan ülkemizde kayıtlı 9 cinse ait 14 örümcek türü biliniyor. Örümcekler ekosistemlerde öncül böcek predatörleri olduğundan bu grup üzerine biyoçeşitlilik, ekoloji ve zehir çalışmalarının yapılması; özellikle 'zararlı böceklerin biyo-kontrolü' ve 'halk sağlığı' açısından çok önem arz etmektedir. Ülkemizin gen kaynaklarının ortaya çıkarılması ve korunması noktasında bu grup canlılar üzerine çalışmalarımız bütün hızıyla devam etmektedir."