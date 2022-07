Instagram, içerik oluşturucuların gelir elde etmeleri ve hayranlarıyla platformunda etkileşim kurmaları için daha fazla yol sundu.

Instagram'ın başkanı Adam Mosseri yaptığı açıklamada, Instagram aboneliklerini kullanan içerik oluşturucuların gönderileri ve reelsleri aboneler için bir ödeme duvarının arkasına kilitleyebileceklerini ve bu içerik oluşturucuların doğrudan abonelerle sohbet edebileceklerini duyurdu.

???? Subscriptions Update ????



Subscriptions are a great way for creators to have a predictable income & for fans to get exclusive content from creators that they love.



This update includes:

- Subscriber Chats

- Subscriber Reels

- Subscriber Posts

- Subscriber Home pic.twitter.com/5PzDTcwn8d