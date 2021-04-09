Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 02:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Instagram ve Facebook'a erişim sorunu
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Çok sayıda kullanıcı sorundan etkilendi, uygulamalara geçici süreyle girişi sağlayamadı.
İnternet sitesi "downdetector.com"da yer alan bilgiye göre, kullanıcıların Instagram ve Facebook'a TSİ 24.00 itibarıyla erişimde sorun yaşadığı açıklandı.
İki dev uygulamada güncellenmeme sorunu yaşandı. Dünya gelinde yaşanan problemle ilgili Twitter'da binlerce paylaşım yapıldı.
Instagram ve Facebook'tan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, iki siteye erişim kısa süre sonra tekrar sağlandı.
Etiketler: Facebook Instagram Sosyal Medya
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